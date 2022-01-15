Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Тер-Петросян высказался о текущей внутриполитической ситуации в Армении

Левон Тер-Петросян

«Режим Пашиняна пытается любой ценой удержаться у власти, а оппозиция во главе с Кочаряном и Саргсяном пытается захватить власть любой ценой», — заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, отвечая на вопрос сайта iLur.am о текущей внутриполитической ситуации в Армении.

«Соответственно, во всех трех лагерях наблюдается полное отсутствие осознания государственных интересов, неизбежным следствием чего станут все новые и новые бедствия для нашего народа.

Поиск выхода является исключительно обязанностью конфликтующих сторон и интеллигенции.

Остальная часть общества на данный момент не имеет рычагов влияния на ситуацию. Активные акторы в сфере политологии и СМИ почти полностью обслуживают интересы этих трех лагерей», — заявил первый президент.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG