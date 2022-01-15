Тер-Петросян высказался о текущей внутриполитической ситуации в Армении

«Соответственно, во всех трех лагерях наблюдается полное отсутствие осознания государственных интересов, неизбежным следствием чего станут все новые и новые бедствия для нашего народа.

Поиск выхода является исключительно обязанностью конфликтующих сторон и интеллигенции.

Остальная часть общества на данный момент не имеет рычагов влияния на ситуацию. Активные акторы в сфере политологии и СМИ почти полностью обслуживают интересы этих трех лагерей», — заявил первый президент.