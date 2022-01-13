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Мы будем последовательно двигаться по пути открытия повестки мирного развития – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Одной из приоритетных задач правительства является постоянное повышение обороноспособности страны, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

При этом, он констатировал, что «у нас по-прежнему случаются инциденты на границе, и мы продолжаем нести потери».

Премьер-министр вновь заявил о необходимости «крепких нервов» для того, чтобы открыть повестку мирного развития страны и региона.

«Нам нужны крепкие нервы, чтобы открыть объявленную нами повестку мирного развития для нашей страны и региона, потому что очень многие будут постоянно пытаться доказать или показать нам, или подтолкнуть нас к мысли о том, что это невозможно. Но мы будем последовательно двигаться этим путем и должны сделать все, чтобы вокруг нашей страны была создана стабильная, безопасная среда. Это наша важнейшая политическая задача, особенно после войны 2020 года и после досрочных парламентских выборов 2021 года. Мы будем продвигать эту повестку», - заключил премьер-министр Армении.

Напомним, что ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 11 января, когда в результате перестрелок с армянской стороны погибли трое военнослужащих, еще двое получили ранения. Азербайджан заявил об одном погибшем азербайджанском солдате.

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