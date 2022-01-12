Жизни раненых вчера военнослужащих вне опасности. Ситуация на границе стабильная

Вследствие вчерашних интенсивных перестрелок на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны погибли три человека. Все - военнослужащие срочной службы: 19-летний рядовой Ваан Бабаян, его тело со смертельным огнестрельным ранением было обнаружено в полночь, 20-летний летний рядовой Артур Мхитарян и 20-летний младший сержант Рудик Гарибян.

Ваан был победителем молодежного чемпионата по тхэквондо, Артур — борцом, а Рудик — первым выпускником Смарт-центра. Все трое военнослужащих погибли в одном и том же районе Верин Шоржа в результате удара азербайджанского беспилотника. Минобороны также сообщает о двух раненых.

«Их жизни вне опасности. У нас есть двое раненых, состояние обоих стабильное, они проходят лечение, их состояние нормальное», - сообщил исполняющий обязанности начальника военно-медицинского управления Гегам Пашикян, добавив, что у обоих военнослужащих огнестрельные ранения конечностей, один из них лечится в госпитале Вардениса, другой доставлен в Ереванский центральный военный госпиталь.



Ситуация на армяно-азербайджанской границе в данный момент стабильная. От главы села Верин Шоржа Артема Ераносяна мы узнали, что стрельба прекратилась вчера вечером. «Сейчас спокойно, с 20:30-21:00 вчерашнего дня спокойно. Азербайджанцы ни на сантиметр вперед не продвинулись, наши обороняются как надо, все на своих позициях, молодцы наши ребята, что могут противостоять беспилотникам», - сказал он.

Вчера, помимо Верин Шоржи, обстрелу со стороны азербайджанских вооруженных сил подверглись также позиции близ села Норабак. «Здесь погибших не было, был один раненый, - сказал глава Норабака Вазген Асатрян. – У нас тоже спокойно, примерно с 7 часов вечера вчерашнего дня спокойно».

Депутат правящей парламентской фракции Армен Хачатрян, являющийся членом парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, сегодня раскрыл причины вчерашнего кровопролитного инцидента, унесшего жизни трех военнослужащих.

«Во время проведения армянской стороной инженерных работ азербайджанцы попытались воспрепятствовать этому, после чего армянская сторона приняла соответствующие меры, ответила, после чего и произошел вчерашний инцидент», - сказал депутат.

Армянская сторона при проведении инженерных работ на армянской территории подверглась обстрелу беспилотников и артиллерии азербайджанских подразделений, а азербайджанская сторона вела обстрелы с армянских территорий, заявил глава Верин Шоржи Артем Ераносян, отметив, что вчера азербайджанская сторона стреляла с административной территории села Верин Шоржа, куда вошла и закрепилась с 12 мая прошлого года.

Депутат Армен Хачатрян не связывает все это с ОДКБ и политическими процессами.