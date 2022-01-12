ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан воздержаться от применения силы

Об этом «Арменпресс» заявил пресс-секретарь Действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, второй секретарь постоянного представительства Польши при ОБСЕ Бартош Кемпински, комментируя перестрелку на армяно-азербайджанской границе 11 января.

«Мы внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Мы призываем Азербайджан и Армению воздержаться от применения силы, вступить в содержательный диалог для разрешения спора вокруг Нагорного Карабаха. Польша, как действующий председатель ОБСЕ, намерена работать с партнерами, чтобы возобновить и укрепить наши усилия по обеспечению мира в регионе, устойчивого развития и регионального развития. В этом плане мы будем поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал он.