На границе снова напряженная ситуация: армянская сторона сообщает о 2 погибших, азербайджанская - об одном

Сегодня после полудня обострилась ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы.

Министерство обороны Армении сообщает, что данные о двух погибших с армянской стороны. Это военнослужащие N-й воинской части МО - рядовой Артур Артемович Мхитарян (2002 г.р.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (2002 г.р.).

Еще двое военнослужащих ранены, их жизни вне опасности. По состоянию на 21:00 ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.

Ранее сегодня Минобороны Армении сообщило, что около 15:15 азербайджанская сторона открыла огонь по армянским военным позициям на участке в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Тогда огонь прекратился, а затем возобновился в 17:30. Азербайджанская сторона применяла артиллерию и беспилотники.

Азербайджанская сторона сообщает о гибели одного военнослужащего азербайджанской армии - Назарова Аяза Азер оглы. Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, он погиб в результате армянской провокации в Кельбаджарском направлении.

Сегодня под обстрелом оказались приграничные участки Варденисского района: помимо Верин Шоржа, напряженная ситуация была также в Норабаке, сообщил глава укрупненной общины Гегамасар Акоп Аветян.

«На данный момент в Норабаке очень напряженно, продолжаются интенсивные обстрелы, в районе Шоржа они начались после полудня, а в Норабаке - позже», - сказал он.



Заместитель министра обороны Армении Арман Саргсян сегодня утром в парламенте, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал периодически фиксируемые инциденты на границах Армении и Нагорного Карабаха. «Мы живем в нестабильном регионе. И для меня понятно, что могут быть выстрелы», - сказал он.



В такой атмосфере разговоры об открытии эры мира он считает уместными. «Вы видели воюющую страну, которая не говорит о мире? Все говорят», - заявил Саргсян.