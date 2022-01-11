Перестрелка на армяно-азербайджанской границе: Азербайджан сообщил об одном убитом, Армения – об одном раненом солдате

Об этом сообщает Министерство обороны Армении, добавляя, что армянсий военнослужащий получил ранение средней тяжести.

По данным Минобороны Армении, инцидент произошел сегодня в районе 15:15. Согласно сообщению, «ответными действиями армянской стороны огонь противника был подавлен».

По состоянию на 17:00, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении, говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Между тем, в Баку сообщили, что выстрелом с армянской стороны погиб один азербайджанский военнослужащий.

«Сегодня на армяно-азербайджанской границе в результате обстрела со стороны ВС Армении в направлении Кельбаджарского района погиб военнослужащий-контрактник азербайджанской армии Аяз Назаров», — говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.