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Армения

На границе снова напряженная ситуация: армянская сторона уточняет данные о потерях, есть 3 раненых, Баку сообщает об 1 погибшем

По состоянию на 18:30 перестрелка продолжалась.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана примерно в 17:30 возобновили обстрел в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, применяя также артиллерию и беспилотники, сообщает Министерство обороны Армении.

Согласно сообщению армянского военного ведомство, армянская сторона прибегла к соразмерным действиями, данные о потерях уточняются. На данный момент известно о трех раненых.

По состоянию на 18:30 перестрелка продолжалась.

Ранее Минобороны сообщило, что около 15:15 азербайджанская сторона открыла огонь по армянским военным позициям на участке в районе Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное ранение средней степени тяжести. Баку, в свою очередь, сообщил, что в результате обстрела со стороны ВС Армении в направлении Кельбаджарского района погиб военнослужащий-контрактник.

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