На 82-м году жизни скончался поэт Размик Давоян

Размик Давоян – автор более 40 сборников и книг, в том числе на русском, чешском и английском языках. Издательство «Одеон» включило его произведения в антологию всемирной литературы.

Давоян был председателем правления Просветительского и культурного союза Армении «Амазгаин». С 1994-го по 1996 год занимал должность председатель правления Союза писателей Армении, в 1999-2003 гг. - должность советника президента Республики Армения.

С 2005-го по 2007 год он был директором студии документальных фильмов «Ереван», в 2007-2018 гг. - советником директора телеканала «Н1».