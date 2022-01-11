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Армения

Глава МИД Армении представил позицию Еревана по Казахстану действующему председателю ОБСЕ

10 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил своего коллегу с председательством Польши в ОБСЕ, заверив, что Армения по возможности будет содействовать усилиям по обеспечению мира и стабильности в зоне ответственности ОБСЕ.

Арарат Мирзоян и Збигнев Рау обсудили ситуацию в Казахстане. Министр Мирзоян представил позицию армянской стороны по этому вопросу, отраженную в заявлении внешнеполитического ведомства Армении от 6 января.

Глава МИД Армении отметил, что согласно официальному заявлению Казахстана, основываясь на договоре о коллективной безопасности, уставе организации, а также на соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан на ограниченный срок для защиты стратегических объектов.

Коснувшись вопросов региональной безопасности, глава МИД Армении подчеркнул важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте Арарат Мирзоян подчеркнул содействие Польши, как председательствующей в ОБСЕ страны, усилиям сопредседательства, направленным на всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование конфликта на основе известных принципов и элементов.

Собеседники коснулись также решения актуальных гуманитарных вопросов, в частности работы по возвращению армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, говорится в сообщении.

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