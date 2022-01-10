У оппозиции есть вопросы в связи с отправкой армянского подразделения в Казахстан

Тема – отправка подразделения ВС Армении в Казахстан. Оппозиция ожидает, что на этом заседании будут представлены фактические основания, в результате которых Армения приняла решение об отправке в Казахстан 100 военнослужащих, сообщил Радио Азатутюн член фракции «Айастан» Гегам Манукян, пояснив, что до сих пор у них нет достаточной информации для того, чтобы дать оценку происходящему.

«У нас есть множество вопросов, начиная от отправки наших войск, формата, формирования, на какой основе, потому что если мы говорим об армянской миротворческой бригаде, которая до этого действовала под эгидой ООН, это совсем другое воинское подразделение. В данном случае речь идет совсем о другом воинском подразделении. Все те аргументы, на основании которых Армения дала согласие. На основании чего Армения дала согласие, и что заставило Армению сделать это. На наш взгляд, отправлять армянский контингент было неправильно», - сказал Манукян.

На сегодняшнем внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об участии в агрессии против Казахстана террористов, в том числе иностранных боевиков. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе».

Для оппозиции неприемлемы подобные безадресные утверждения Пашиняна.

«В последнее время и сам капитулянт, и возглавляемая им команда избегают адресных заявлений, намек мог бы быть гораздо более адресным, с использованием имен», - считает секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

Насколько приемлемыми были эти сравнения Пашиняна, если множество свидетельств об участии террористов в 44-дневной войне представили и международная пресса, и ряд стран, и сама армянская сторона? Между тем, заявляющий о терроризме президент Казахстана и сегодня не уточнил, о каких организациях и странах идет речь.

Оппозиционный депутат, член Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян говорит, что заседание было протокольным, и пока рано давать оценки, в то же время, опираясь на официальную информацию и публикации в прессе, он замечает: «На данный момент в турецкой и азербайджанской прессе ведется кампания против казахстанских властей, из чего можно предположить, что основным мотивом событий, безусловно, следует считать обретшее в последнее время плоть и кровь понятие пантюркизма, и эти события нужно рассматривать в рамках этих процессов».

Действия властей Казахстана и привлечение сил ОДКБ раскритиковал госсекретарь США Энтони Блинкен, заявив, что Путин пытается восстановить бывший Советский Союз. Реакция оппозиционера Гегама Манукяна была короткой: не надо вступать в игры сверхдержав.

«Участие армянских миротворцев в том же Ираке по предложению той же американской стороны тоже подвергалось критике в Армении, когда обсуждался этот вопрос. Конституция разрешает, Национальное собрание должно было ратифицировать, тогда фракция «Дашнакцутюн» высказалась против, учитывая ряд факторов, в том числе наличие армянской общины в Ираке и на Ближнем Востоке», - сказал он.

В контексте происходящего в Казахстане оппозиционер Мамиджанян так прокомментировал заявления госсекретаря США о попытках восстановления Советского Союза: «Я просто должен напомнить, что чиновник, который первым озвучил идею евразийства, - это Нурсултан Назарбаев».

Получить комментарий властей по этим вопросам не удалось. Председатель парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян также отказался сказать, будет ли созвано заседание по предложению оппозиции или нет.