Пашинян в режиме видеоконференции провел внеочередную сессию СКБ ОДКБ по вопросу Казахстана

Под председательством председателя Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министра Армении Никола Пашиняна 10 января состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности организации, посвящённая ситуации в Казахстане и мерам по её нормализации.

В сессии в режиме видеоконференции приняли также участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, председатель Кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в начале заседания премьер-министр Пашинян отметил, что по обращению президента Республики Казахстан и при поддержке глав государств-членов ОДКБ проводится внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никол Пашинян добавил, что сегодня в Республике Казахстан объявлен общенациональный день траура и предложил, прежде чем начать работу, минутой молчания почтить память погибших в результате событий, имевших место в Республике Казахстан.

Затем во вступительном слове премьер-министр поблагодарил руководителей государств-членов ОДКБ за оперативный отклик и участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности.

«Ввиду складывающейся обстановки в стране, угрожающей дальнейшей эскалацией, президент Казахстана официально обратился в Совет коллективной безопасности ОДКБ. На основании указанного обращения и в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Уставом ОДКБ, действуя в строгом соответствии с функциями действующего председателя СКБ, мною был запущен механизм консультаций с главами государств-членов ОДКБ.

Учитывая официальное обращение Казахстана и принимая во внимание тенденцию быстрого развития ситуации, а также ввиду возникновения угрозы безопасности, стабильности и суверенитету страны, с целью нормализации обстановки в Казахстане, Советом коллективной безопасности ОДКБ было принято консенсусное решение об отправке миротворцев в Казахстан на ограниченный период времени для охраны стратегически важных объектов – в соответствии с Договором о коллективной безопасности, Уставом Организации, а также Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ», - сказал Никол Пашинян.

Затем выступили главы государств-членов ОДКБ, представив свои наблюдения и взгляды на ситуацию в Казахстане и ее стабилизацию.

В своем заключительном слове премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил участников за «содержательные выступления и детальную информацию и, в частности, отметил:

«К сожалению, в зоне ответственности ОДКБ не просматривается снижение напряженности, и мы продолжаем сталкиваться с новыми видами угроз.

Текущая ситуация в Республике Казахстан вызывает у нас особую тревогу и озабоченность ввиду представления информации о вовлеченности международных террористических образований. В недавнем прошлом мы сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе.

Надеемся, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки…

Следует подчеркнуть, что среди ключевых приоритетов нашего председательства – укрепление механизмов кризисного реагирования Организации. Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивания совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что, бесспорно, послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов Организации…

Подводя итоги нашей сегодняшней сессии, хочу с удовлетворением констатировать высокое взаимопонимание между нашими странами относительно ситуации в Казахстане.

Очевидна целенаправленность наших действий на скорейшую стабилизацию обстановки и возвращение страны в нормальную жизнь. Это критически важный момент для обеспечения элементарных условий жизни для граждан, а также обеспечения безопасности стратегически важных объектов».