С 22 января в Армении общественные заведения смогут посещать только вакцинированные или имеющие отрицательный результат теста на коронавирус

В сообщении говорится, что вход для посетителей объектов общественного питания, гостиничных комплексов, спортивных залов, библиотек, музеев, театров, кинотеатров и других организаций культуры будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позже чем 72 часа назад, либо справки, подтверждающей отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не позже чем 24 часа назад, либо выданного системой ARMED справке о вакцинации с использованием кода быстрого реагирования мобильного приложения (QR-код) или бумажной версии, сделанной из мобильного приложения.