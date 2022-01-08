Кремль: Пашинян сообщил, что Армения займется организацией видеоконференции лидеров стран-членов ОДКБ по ситуации в Казахстане

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации.

Выражена поддержка высказанного Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции. Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона как действующий председатель ОДКБ займется организацией этого мероприятия», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля 8 января.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции.

«По оценке Касым-Жомарта Токаева, на нынешнем этапе требуется совместный разговор лидеров стран – членов ОДКБ. В этой связи он имеет в виду выступить с инициативой проведения в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации. Владимир Путин поддержал это предложение. Условлено оставаться в постоянном контакте», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.