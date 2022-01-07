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Лидеры Беларуси, России и Армении считают одной из главных задач недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне

(архивная фотография)

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко сначала с Николом Пашиняном, а затем с Владимиром Путиным обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.

«Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы», - говорится в сообщении.

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