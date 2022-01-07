Армянские миротворцы будут охранять стратегические объекты в Казахстане – МИД

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает «Арменпресс».

Как отметил Унанян, на данный момент у правительства нет намерений эвакуировать граждан Армении из Казахстана. Одновременно он подчеркнул, что согласно сообщению посольства Армении в Казахстане, среди граждан Армении пострадавших нет.

Отметим, что накануне правительство Армении приняло решение об отправке армянских миротворцев в Казахстан.

Решением, подписанным премьер-министром Николом Пашиняном, правительство Армении разрешает армянскому подразделению в составе миротворческих сил стран-членов ОДКБ участвовать в миротворческой операции в Казахстане.

Ранее, на фоне массовых протестов в Казахстане, президент этой страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».