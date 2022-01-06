«Почему ОДКБ не организовала войска для Армении?» - граждане об отправке войск в Казахстан

Зачем армянские солдаты должны в составе сил ОДКБ ехать в Казахстан, когда эта структура на протяжении месяцев не реагирует на запросы Армении, сегодня заявили Радио Азатутюн жители Еревана в ответ на вчерашнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В беседе с корреспондентом Радио Азатутюн звучали такие ответы:

«Почему та же ОДКБ не организовала отправку войск для Армении, чтобы помочь нам в войне? Что теперь должна делать ОДКБ с протестами, вводить войска в Казахстан? Считаю это бессмысленным».

«Разве мало погибло наших детей? Я категорически против, этого нельзя делать. Наши потери были велики».

«Казахстан всегда отказывался [помочь Армении], заявлял, что Алиев - мой друг, Алиев обидится».

В беседе с Радио Азатутюн ереванцы также говорили, что происходящие в Казахстане события являются внутренним делом этой страны и Армения не должна вмешиваться.

«Мы - побежденная страна, стоит ли отправлять отсюда войска в Казахстан? Это пустые разговоры. Разве у нас есть войска, чтобы еще отправлять их в Казахстан?» - отмечали наши собеседники.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.