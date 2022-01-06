ОДКБ направит в Казахстан миротворческий контингент

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, Никол Пашинян, в частности, отметил: «В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Никол Пашинян провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В сообщении отмечалось, что, «учитывая обращение президента Казахстана, который рассчитывает на содействие ОДКБ в вопросе преодоления сложившейся в стране ситуации, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Пашинян начинает незамедлительные консультации с главами государств-членов ОДКБ».