Полиция Алматы сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков

Силовики зафиксировали в Алматы несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек.

«Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алматы, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.

По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об анти-террористической операции также распространяет республиканское МЧС, пишет агентство РИА Новости.

Накануне комендатура города Алматы официально сообщила о начале спецоперации по обеспечению порядка.

«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорилось в сообщении.

Комендантом города Алматы при введении режима ЧП Токаев назначил начальника департамента полиции Каната Таймерденова.

Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Reuters пишет, что в четверг утром несколько бронетранспортеров и десятки военных вошли на главную площадь Алматы, где находились протестующие, после чего началась стрельба. Позднее поступила информация, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в центре Алматы, перед зданием городской администрации.