Полиция Алматы сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков

Силовики зафиксировали в Алматы несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек.
«Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алматы, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.
По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об анти-террористической операции также распространяет республиканское МЧС, пишет агентство РИА Новости.
Накануне комендатура города Алматы официально сообщила о начале спецоперации по обеспечению порядка.
«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорилось в сообщении.
Комендантом города Алматы при введении режима ЧП Токаев назначил начальника департамента полиции Каната Таймерденова.
Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Reuters пишет, что в четверг утром несколько бронетранспортеров и десятки военных вошли на главную площадь Алматы, где находились протестующие, после чего началась стрельба. Позднее поступила информация, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в центре Алматы, перед зданием городской администрации.
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- 2 января в Казахстане с Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Власти объявили о снижении цен на газ. Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.
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- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где в среду было захвачено и подожжено здание городской админисрации и представительство генеральной прокуратуры.
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- Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
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- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
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