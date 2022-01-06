МИД Армении выразил беспокойство в связи с вооруженными столкновениями в Казахстане

«Мы с беспокойством и озабоченностью следим за вооруженными столкновениями в Казахстане. Новость о проникновении террористических группировок вызывает тревогу. Мы решительно осуждаем насилие и убеждены, что оно не может быть способом решения политических проблем», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении, опубликованном на официальном сайте 6 января.

«Мы считаем, что необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений, восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в стране, в том числе для осуществления права на мирные митинги и выражения мнений», - заявили в МИД Армении.

На фоне массовых протестов в Казахстане в ночь на 6 января президент страны Касым-Жомарт Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, назвав ситуацию «подрывом целостности государства». Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».

Касаясь сложившейся в Казахстане ситуации и обращения этой страны в ОДКБ, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, который в настоящее время является председателем Совета коллективной безопасности организации, в частности, отметил: «В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране».