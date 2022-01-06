Жапаров, Путин, Пашинян и Токаев обсудили ситуацию в Казахстане

Сообщается, что минувшей ночью лидер Киргизии переговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Казахстане.

«Президент Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов и иных фактах насилия», - заявил представитель пресс-службы.

Уточняется, что стороны «обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с Уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации».

На фоне массовых протестов в Казахстане в ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».

Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Отметим, что государством-председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ в настоящее время является Армения.