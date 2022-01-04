В Армении надеются на больший транзитный потенциал в связи с региональными изменениями

Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвященного 30-летию Таможенной службы Армении, которое сегодня прошло в Гюмри.

В связи с этим премьер также отметил необходимость повышения эффективности работы таможенников.

«В этом плане улучшение процедур Таможенной службы очень важно, чтобы Республика Армения была привлекательной транзитной страной. И в этом плане важны не только дороги и коммуникации, но и услуги, которые предоставляет, в частности, Таможенная служба», - в частности, заявил Пашинян, передает пресс-служба главы правительства.