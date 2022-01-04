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Экономика

В Армении надеются на больший транзитный потенциал в связи с региональными изменениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию Таможенной службы Армении в Гюмри. 4 января 2022 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что в связи с региональными изменениями и развитиями страна также получит «гораздо больший транзитный потенциал».

Об этом он заявил в ходе мероприятия, посвященного 30-летию Таможенной службы Армении, которое сегодня прошло в Гюмри.

В связи с этим премьер также отметил необходимость повышения эффективности работы таможенников.

«В этом плане улучшение процедур Таможенной службы очень важно, чтобы Республика Армения была привлекательной транзитной страной. И в этом плане важны не только дороги и коммуникации, но и услуги, которые предоставляет, в частности, Таможенная служба», - в частности, заявил Пашинян, передает пресс-служба главы правительства.

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