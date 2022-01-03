Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми дорогами, проходящими через ее территорию

Как сообщает канцелярия президента Ирана, он обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, инициированном последним.

«Одним из ключевых направлений политики Исламской Республики Иран является поддержка территориальной целостности и суверенитета стран. В этом отношении Тегеран поддерживает суверенитет Армении над всеми территориями и дорогами, проходящими через эту страну», - заявил Раиси Пашиняну, добавив, что чувствительность ситуации в регионе требует, чтобы страны регулярно обсуждали региональные и двусторонние вопросы.

Приветствуя прогресс в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, президент Ирана выразил надежду на мир, стабильность и безопасность в регионе и отметил важность разблокирования.

По словам армянской стороны, премьер-министр Армении и президент Ирана подчеркнули важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.

Отметим, что в течение прошлого года в Баку не раз заявляли о том, что согласно условиям прекращения огня в Нагорном Карабахе, достигнутого между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года, Азербайджан должен получить так называемый «Зангезурский коридор» в Нахичевань через территорию армянского Сюника. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что соглашения от 2020 года не подразумевают «коридорной» логики, а касаются лишь разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе, что, по словам армянского лидера, Ереван поддерживает.