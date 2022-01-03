Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Ирана

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дальнейшего развития армяно-иранских отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.
Никол Пашинян и Эбрахим Раиси коснулись также происходящих в регионе процессов.
Президент Ирана поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Новым годом и Рождеством.
В свою очередь премьер-министр Пашинян поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил Исламскую Республику Иран за создание необходимых условий для сохранения идентичности армян Ирана.
Собеседники договорились продолжить контакты на высоком уровне между двумя странами.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии