Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Ирана

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дальнейшего развития армяно-иранских отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.

Никол Пашинян и Эбрахим Раиси коснулись также происходящих в регионе процессов.

Президент Ирана поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Новым годом и Рождеством.

В свою очередь премьер-министр Пашинян поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил Исламскую Республику Иран за создание необходимых условий для сохранения идентичности армян Ирана.

Собеседники договорились продолжить контакты на высоком уровне между двумя странами.