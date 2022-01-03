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Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили ряд вопросов повестки дальнейшего развития армяно-иранских отношений. Была подчеркнута важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран по укреплению экономических связей.

Никол Пашинян и Эбрахим Раиси коснулись также происходящих в регионе процессов.

Президент Ирана поздравил премьер-министра Армении и армянский народ с Новым годом и Рождеством.

В свою очередь премьер-министр Пашинян поздравил христиан Ирана с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарил Исламскую Республику Иран за создание необходимых условий для сохранения идентичности армян Ирана.

Собеседники договорились продолжить контакты на высоком уровне между двумя странами.

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