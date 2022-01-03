Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кельбаджаре

Об этом накануне сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.
Согласно Day.az, военнослужащий был доставлен в военно-медицинское учреждение. По факту ведется расследование.
2 января в результате взрыва противопехотной мины в населенном пункте Баглипейе Кельбаджарского района пострадал военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман оглу.
Об этом накануне сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.
Согласно Day.az, военнослужащий был доставлен в военно-медицинское учреждение. По факту ведется расследование.
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