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Карабах

Азербайджанский военнослужащий подорвался на мине в Кельбаджаре

Иллюстративная фотография. Грузовик ВС Азербайджана. Кельбаджарский район.

2 января в результате взрыва противопехотной мины в населенном пункте Баглипейе Кельбаджарского района пострадал военнослужащий азербайджанской армии Эйниев Юсиф Сулейман оглу.

Об этом накануне сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны страны.

Согласно Day.az, военнослужащий был доставлен в военно-медицинское учреждение. По факту ведется расследование.

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