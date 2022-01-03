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Карабах

В Азербайджане военнослужащий застрелил троих сослуживцев

Блокпост ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе (архив)

Власти Азербайджана разыскивают военнослужащего, расстрелявшего троих сослуживцев.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на официальные источники, накануне вечером в зоне несения службы особого пограничного подразделения «Губадлы» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы младший сержант Эльхан Авазлы по неизвестным причинам открыл огонь из служебного оружия по своим сослуживцам.

«В результате стрельбы погибли трое военнослужащих – старший лейтенант Юсиф Исмайылов, младший прапорщик Амил Джалилзаде и младший прапорщик Рафаил Ибрагимов. После этого сержант Авазлы бросил оружие и скрылся с места происшествия. В настоящее время принимаются меры по розыску беглеца», - говорится в сообщении.

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