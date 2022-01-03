В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет» - замглавы МИД РФ о разблокировке на Южном Кавказе

Об этом в опубликованном накануне интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия – непосредственный участник этого процесса», - заявил Руденко.

Представитель МИД РФ напомнил, что на саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран.

«В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям.

Необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов», - заявил Андрей Руденко.