Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет» - замглавы МИД РФ о разблокировке на Южном Кавказе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко

Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Об этом в опубликованном накануне интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«По сути, речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования. Россия – непосредственный участник этого процесса», - заявил Руденко.

Представитель МИД РФ напомнил, что на саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран.

«В рамках этого механизма проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе. В настоящее время «дошлифовывается» единый «пакет». Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям.

Необходимый импульс текущей совместной работе придали соответствующие договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября. Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов», - заявил Андрей Руденко.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG