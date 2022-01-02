В телефонном разговоре президенты России и Турции затронули ситуацию в Закавказье

Как сегодня сообщили в пресс-службе Кремля, «обменявшись поздравлениями по случаю наступившего Нового года, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнёрства между Россией и Турцией».

«Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации, ситуацию в Закавказье, вопросы сирийского и ливийского урегулирования. Условлено о продолжении личных контактов», - заявили в Кремле.