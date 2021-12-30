Правительство сняло запрет на импорт турецких товаров

В октябре прошлого года, во время 44-дневной войны, решением правительства с 31 декабря прошлого года был введен запрет на ввоз товаров турецкого происхождения в Армению «с учетом неоднократно подтвержденных фактов того, что Турция открыто поддерживает военные и террористические действия Азербайджана, развязанные против Республики Арцах».

Запрет был введен сроком на полгода. Затем в июне этого года он был продлен еще на полгода, его срок истекает завтра.

Более двух недель назад в Министерстве экономики Радио Азатутюн сообщили, что разрабатывается проект решения о продлении запрета еще на шесть месяцев, однако он так и не оказался в повестке дня правительства.

Сегодня состоялось последнее в этом году заседание камбина, что означает, что действовавший на протяжении года запрет с 1 января следующего года больше действовать не будет.

Позднее Министерство экономики выступило с заявлением, в котором сообщило, что в результате межведомственных обсуждений было принято решение не продлевать эмбарго на турецкие товары. Соответственно, ожидается, что отмена запрета на ввоз турецких товаров создаст более благоприятные условия для экспорта армянских товаров.

По данным ведомства, запрет на турецкие товары в течение последнего года имел и положительные, и отрицательные экономические последствия.

«От наших бизнесменов поступает немало заявлений и просьб о снятии запрета на ввоз турецких товаров», - говорится в сообщении Минэкономики.