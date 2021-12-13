Минэкономики разрабатывает проект о продлении запрета на ввоз турецких товаров

Министерство экономики разрабатывает проект о продлении запрета на ввоз в Армению товаров турецкого происхождения.

Правительство Армении приняло такое решение во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, обосновав его проблемами безопасности и подчеркнув, что Турция открыто поддерживала Азербайджан во время боевых действий.

Срок запрета уже один раз продлевался. На этот раз он истекает через несколько недель, 31 декабря.

Какое политическое и экономическое влияние оказало и, в случае возможного продления, окажет это решение на Армению, с учетом того обстоятельства, что уже после войны стороны активно говорят о региональном мире, обсуждают вопрос разблокировки дорог, ищут грани сотрудничества в региональном формате «3+2», делают прямые намеки на взаимные позитивные сигналы?

Не являются ли подходы властей противоречивыми на данном этапе формирования только намечающихся армяно-турецких отношений? Можно ли одновременно поднимать тему разблокирования коммуникаций и применять ограничения?

Пока в министерстве идут обсуждения по этому вопросу, правящая элита страны, принявшая парламентскую модель правления, не имеет четкого представления об этом и видит вопрос только в экономической сфере.

«Думаю, было бы правильным задать этот вопрос депутатам, представляющим экономическую комиссию», - в беседе с Радио Азатутюн сказал представитель правящей партии, председатель парламентской комиссии по внешним связям Эдуард Агаджанян.

На замечание, что это касается также международных отношений, Агаджанян ответил: «Наша комиссия этот вопрос на данный момент не обсуждала, следовательно, я не могу ответить».

Парламентская оппозиция уверена, что запрет на ввоз турецких товаров в Армению является неполным и носит формальный характер.

Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян, напомнив, что в свое время партия «Дашнакцутюн» выступала с такой инициативой, тем не менее, не считает, что сегодня власть знает, чего хочет, что делает и какую цель преследует. «Делается какое-то ситуационное заявление, и в результате всех ставят перед факт», - сказал он.

Экономист по профессии Минасян, который около полугода занимал должность министра экономического развития и инвестиций в правительстве Пашиняна, убежден, что местные производители не получили надлежащей поддержки, чтобы стать альтернативой.

В Минэкономики сообщают, что прогнозы о крахе ряда секторов экономики в результате запрета на ввоз турецких товаров не оправдались. В ответ на запрос Радио Азатутюн в ведомстве утверждают, что этот запрет даже оказал определенное положительное влияние на некоторые отрасли экономики. Отмечается, что был основан ряд местных предприятий в сферах производства текстиля, обуви, мебели, стройматериалов, моющих средств. Но об ощутимых результатах говорить в министерстве пока не могут и призывают подождать как минимум 3-5 лет.

Министр экономики Ваан Керобян ранее в этом году сказал, что они намерены сохранять запрет до тех пор, пока эти товары не будут заменены товарами, произведенными в Армении, ЕАЭС, Китае или других странах.

«Это работа не на один день и не на один год. А Китай - не тот рынок, на который легко войти», - возражает глава компании «Фами Груп» Асмик Рашоян. Эта компания является представителем ряда турецких брендов в Армении - LC Waikiki, Penti, Mavi, Sela.

«Мелкий или средний бизнесмен, который может обеспечить работой одну или десять семей, не может поехать в Китай и привезти оттуда сумку с товарами. Предприниматели, переключившиеся на Китай, столкнулись с огромными проблемами, потому что в мире существуют огромные проблемы с логистикой именно с Китаем... нам пришлось ждать в очереди, потому что вы знаете, какие огромные проблемы существуют в этом году и какое подорожание началось на этом фоне с импортом китайских товаров», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Рашоян.

Проблема была представлена в Минэкономики, но ответа пока не поступило.

Предпринимательница также обеспокоена тем, что правительство не установило справедливые правила игры. Турецкое сырье и полуфабрикаты продолжают поступать в Армению. «Нитки, пуговицы, полуфабрикаты привозятся сюда и здесь шьются товары», на них пишут «Сделано в Армении». Разве это не считается обманом для нации, в отличие от того, когда написано по-турецки и я предпочитаю не покупать этот товар?» - вопрошает она.

Ашот Гаспарян, директор компании «Триал-Пласт», которая 25 лет занимается продажей окон и дверей, признался, что хотя и адаптировался к новым правилам игры, но из-за политической ситуации и сам уже не собирается импортировать товары из Турции. Однако он не может отрицать, что турецкие товары качественные, в России такой же товар вдвое дороже, а качество уступает. Сейчас они пытаются найти подходящие варианты на местном рынке. «Мы могли производить относительно дешевую качественную продукцию. Сейчас этой возможности нет. Привезти из другого места, из Европы гораздо дороже. Торговые ограничения никогда не приводили ни к чему хорошему, независимо от мотивов», - сказал предприниматель.

До введения запрета на импорт товаров турецкого происхождения объем их импорта составлял около 267 млн долларов в год. За 9 месяцев этого года в результате ввоза разрешенных к переработке товаров или сырья объем импорта составил всего 20 млн долларов.