Премьер-министры Армении и России обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно сообщению, были также рассмотрены «приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Никол Пашинян и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.