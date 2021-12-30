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Экономика

Премьер-министры Армении и России обсудили вопросы интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, собеседники обсудили вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно сообщению, были также рассмотрены «приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Никол Пашинян и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

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