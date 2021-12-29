В то же время Комитет по делам погибших и пропавших без вести отмечает, что в результате судебно-генетических экспертиз были идентифицированы 1417 тел или останков. За последние месяцы за границу было отправлено 100 образцов, из которых пять идентифицированы не были.
В Армении обнародованы новые данные по числу погибших в ходе 44-дневной войны
Следственный комитет Армении опубликовал новую статистику, согласно которой в результате 44-дневной войны 2020 года в Армении и Нагорном Карабахе погибли 3808 военнослужащих и мирных жителей.
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