Путин Пашиняну: Наше регулярное общение в уходящем году подтвердило дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:

«Наше регулярное общение в уходящем году в полной мере подтвердило дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений.

Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур. Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго, а всем Вашим соотечественникам – мира и благополучия».