Пашинян принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы развития сотрудничества на пространстве СНГ, а также мероприятия по общей борьбе с пандемией коронавируса.

Руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова выступила с подробным докладом о работе и шагах по борьбе с коронавирусом.

Встреча завершилась неофициальным обедом глав государств–участников СНГ.

В мероприятии также приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Премьер-министр Армении отправился в Россию сегодня. Официальная встреча премьер-министра Армении с президентом Азербайджана не запланирована, но контакты с Алиевым Никол Пашинян не исключил.