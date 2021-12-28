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Лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправляется в Россию с рабочим визитом.

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, Пашинян примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Встреча лидеров Армении и Азербайджана также может состояться в рамках сегодняшнего мероприятия.

Две последние трехсторонние встречи Пашиняна и Алиева прошли 14-15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства с участием президента Европейского совета Шарля Мишеля, а затем президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в этом году Пашинян и Алиев встречались в Москве 11 января, а затем в Сочи 26 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина.

На пресс-конференции за несколько дней до визита в РФ Пашинян, отвечая на вопрос, встретится ли он с Ильхамом Алиев, заявил, что предложения об официальной двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут, поскольку в Санкт-Петербурге будут находиться все лидеры стран СНГ. Как отметил он, однако, официального предложения о переговорах не было.

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