Государства-члены ОДКБ готовы работать в следующем году в том числе по приоритетам, заявленным Арменией - Зась

Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы работать в следующем году в том числе по приоритетам, заявленным Арменией, сегодня в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил генеральный секретарь альянса Станислав Зась.

Уже второй год координирующий работы военного блока генерал-лейтенент не пояснил, какие задачи выдвинула Армения, которая после прошлогодней войны в Карабахе постоянно говорит об укреплении собственной безопасности и реагировании на азербайджанскую агрессию.

Генсек ОДКБ лишь сказал, что уже готов основной программный документ о деятельности ОДКБ на будущий год, который фактически будет реализован в течение председательства Армении.

«Это План реализации решений сентябрьской сессий и реализации приоритетов, заявленных армянской стороной на период своего председательства. Мы уже разработали этот документ и согласовали его со всеми нашими государствами. Хотел бы отметить, что в этом плане - это наш основной документ, и уже под него идут План работы Секретариата, Объединенного штаба и других уставных органов, - отражены все инициативы и предложения, которые высказывались в ходе осенней встречи в Душанбе и министрами иностранных дел, и министрами обороны, и главами государств. Там нашли свое отражение и все приоритеты, озвученные Вами в ходе сентябрьской сессии в Душанбе. Т.е. наши государства подтвердили, что готовы работать в следующем году по тем приоритетам, которые были заявлены, в том числе, председательствующей стороной - армянской стороной», - отметил Зась.

На состоявшемся в сентябре этого года в Душанбе саммите ОДКБ Армения взяла на себя председательство в блоке, и премьер-министр Армении предложил сконцентрироваться на последовательной совместной работе, направленной на динамичное развитие организации и повышение эффективности ее механизмов.

Пашинян пояснил, что, по представлению Еревана, необходимо продолжить работу по углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержки для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, затрагивающим интересы государств-членов ОДКБ, актуализации механизмов кризисного реагирования, повышением уровня боеготовности, боевой подготовки, слаженности и мобильности сил ОДКБ.

Сегодня, согласно пресс-службе правительства Армении, премьер-министр Пашинян обсудил с генсеком ОДКБ ситуацию в зоне ответственности блока.

«Поговорим также о том, какие у нас планы и вызовы в 2022 году, поговорим о дальнейшем развитии механизмов Организации, о том, какие у нас появились в этом смысле недоурегулированные моменты. Конечно, затронем текущую ситуацию в регионе и вообще на территории ответственности Организация Договора о коллективной безопасности. Это тоже очень важно, и мне было бы интересно послушать Ваши оценки по этому поводу», - сказал Никол Пашинян.

Сегодня Станислава Зася принял также министр иностранных иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Согласно официальному сообщению, он представил Засю ситуацию на восточной границе Армении, подчеркнув необходимость практических шагов, направленных на повышение стабильности и безопасности.

Уже третий день генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась находится в Ереване.

В начале визита в интервью «Арменпресс» Зась заявил, что военный блок «очень беспокоит сохраняющаяся напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе, где периодически происходят боестолкновения и обстрелы, в результате которых, к сожалению, гибнут люди».

На вопрос, какие шаги будут предприняты для вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении, генсек ОДКБ ответил, что выход только один -пограничные разногласия нужно решать политико-дипломатическими средствами.

«Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые правительством Армении по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Считаем это единственным выходом», - сказал Станислав Зась, не уточнив, как именно выражается эта поддержка.

На протяжении более семи месяцев официальный Ереван заявляет, что азербайджанские вооруженные силы оккупировали 41 квадратный километр территории Армении. Говоря об этой напряженности, Станислав Зась отметил важность создания двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы при содействии России, а также заявил: «Стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Такой подход обеспечил бы необходимые предпосылки для решения данного вопроса».

В ходе своего визита в Армению Зась вчера встретился с секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, который, согласно официальному заявлению, «представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, подчеркнув, что для Армении это вызов первостепенной важности».

Стороны отметили важность обеспечения условий для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

На той же встрече Зась «подчеркнул растущую вероятность миграции афганских беженцев на территории государств-членов ОДКБ, охарактеризовав это как миграционную проблему».

В сообщении о встрече министра обороны Армении и генсека ОДКБ нет какого-либо упоминания об армяно-азербайджанской границе. Отмечается лишь, что глава Минобороны Армении подчеркнул, что в период годичного председательства Армении в ОДКБ одним из приоритетов Еревана будет повышение эффективности деятельности альянса, вопросы дальнейшего развития военной составляющей организации.

В мае этого года, когда азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что официальный Ереван обратился в ОДКБ, и поручил армянским чиновникам принять меры для начала соответствующих консультаций в блоке. Однако в последующие месяцы так и осталось неясно, что было предпринято и как отреагировал на обращение властей Армении инициированный Кремлем альянс, история которого насчитывает около 30 лет.