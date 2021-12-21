Стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ - Зась

Он также сказал, что ОДКБ считает решение Армении и Азербайджана начать делимитацию и демаркацию границы важным шагом для предотвращения повторения нынешней ситуации.

«Мы обеспокоены напряженной обстановкой на армяно-азербайджанской границе и внимательно ее отслеживаем. Полагаем, что пограничные разногласия нужно решать только политико-дипломатическими средствами, и поддерживаем содержащие в трехстороннем заявлении от 26 ноября с.г. договоренности предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе и вести дело к созданию Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при содействии Российской Федерации по запросу сторон. Очевидно, что меры по деэскалации ситуации как никогда востребованы и имеют первостепенное значение», - сказал Зась.

Генсек ОДКБ заявил, что организация поддерживает шаги, предпринимаемые правительством Армении по политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Это в военном блоке считают единственным выходом.

Кроме того, по мнению Зася, стоит активнее использовать возможности сопредседательства Минской группы ОБСЕ. «Такой подход обеспечил бы необходимые предпосылки для решения данного вопроса», - сказал он.

Сегодня в Армению прибывает вице-премьер России Алексей Оверчук для участия в стартующем в Ереване заседании армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

На днях Оверчук, который также является российским сопредседателем трехсторонней рабочей группы Армения-Россия-Азербайджан по разблокированию региональных коммуникаций, находился в Баку. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский чиновник обсудил деятельность трехсторонней рабочей группы, вопросы, касающиеся открытия коммуникаций.

Трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров в последний раз встречалась в начале этого месяца.