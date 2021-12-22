Обсуждается вопрос о запуске железной дороги, соединяющей Ерасх с Садараком - Мгер Григорян

Еще до строительства участков железной дороги, ведущих в Мегри, а затем в Горадиз, сейчас обсуждается запуск нескольких сотен метров железной дороги, соединяющей Ерасх с азербайджанским Садараком, что позволит соединить Армению железной дорогой с Ираном. Об этом сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал вице-премьер Мгер Григорян.
«Честно говоря, у нас есть такое желание, и, конечно, любая возможность разблокировки, которую возможно осуществить благодаря существующей сегодня инфраструктуре, желательно, чтобы это произошло. Но, естественно, это предмет переговоров, и сказать однозначно, что это произойдет, я сейчас не могу, потому что, да, это обсуждается в переговорах, но к какому окончательному соглашению мы придем, я пока сказать не могу», - пояснил вице-премьер.
Григорян, представляющий Армению в трехсторонней рабочей группе под председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, на прошлой неделе сообщил Радио Азатутюн, что строительство 45-километровой железной дороги на Мегринском участке обойдется примерно в 200 млн долларов и займет до трех лет. Однако ни на прошлой неделе, ни сегодня вице-премьер не уточнил, когда начнется строительство армянского участка железной дороги.
Между тем строительство 100-километровой железной дороги от Горадиза до Армении в Азербайджане началось в феврале этого года. Баку планирует завершить его к концу 2023 года, как сообщил на днях в интервью лидер Азербайджана.
На вопрос Радио Азатутюн, как будут решаться таможенные вопросы после открытия железной дороги, Мгер Григорян ответил: «Восстановление любой инфраструктуры предполагает, что инфраструктура будет действовать под юрисдикцией и суверенитетом стран, то есть, будет действовать как инфраструктура, действующая под юрисдикцией Республики Армения в установленном законом порядке».
В ответ на вопрос Радио Азатутюн о том, правда ли, что восстановление направления Иджеван-Казах даже не обсуждается, вице-премьер сказал: «Ну, оно обсуждалось, обсуждались все пути. Я много раз говорил, но, тем не менее, есть разумные расходы, сочетание рационального решения, в рамках которого, когда какой-то вариант не снят с повестки дня, просто есть решения, которые могут быть решениями данного этапа».
Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций
Вице-премьер ответил на вопросы в первой половине дня, после состоявшегося в Ереване заседания межправительственной комиссии по армяно-российскому экономическому сотрудничеству, для участия в котором в Ереван прибыл вице-премьер России Алексей Оверчук.
Утром Оверчука принял премьер-министр Никол Пашинян, и, по сообщению пресс-службы правительства, они обсудили вопросы, касающиеся армяно-российских отношений, а также перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
Вице-премьер России на прошлой неделе находился в Баку, где встретился с президентом Ильхамом Алиевым, обсудил вопросы разблокировки коммуникаций в регионе, а также говорил о тех новых возможностях, которые откроются перед Азербайджаном в случае его присоединения к Евразийскому экономическому союзу.
Один из основных принципов Евразийского экономического союза - свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала. Теоретически этот принцип может быть использован также в случае открытия так называемого «Зангезурского коридора», во всяком случае, подобный механизм, согласно источнику Радио Азатутюн, обсуждается российской стороной в рамках трехсторонней рабочей группы.
Сегодня в Ереване мы задали Алексею Оверчуку вопрос: как в случае открытия железнодорожного сообщения Армения-Азербайджан будет регулироваться, к примеру, таможенный контроль? Российский чиновник ответил молчанием.
После последнего заседания армяно-российско-азербайджанской трехсторонней рабочей группы в Москве 1 декабря, в ходе которого, по словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, не удалось сформулировать договоренности, до сих пор следующее заседание не состоялось, хотя в офисе вице-премьера Мгера Григоряна Радио Азатутюн ранее сообщили, что прерванное заседание продолжится в ближайшие дни.
Мгер Григорян сегодня сообщил Радио Азатутюн, что подобная ситуация обусловлена наличием множества вопросов, подлежащих экспертизе, не уточнив, когда состоится следующее заседание.
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