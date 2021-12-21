КРОУ предлагает повысить тариф на электроэнергию в среднем на 4,7 драма

По причине невыполненных финансовых обязательств по отношению к российской компании «Газпром» возникла необходимость в повышении тарифов на электроэнергию в среднем на 4,7 драма, сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении.

Регулирующий орган, в частности, предлагает с февраля 2022 года для жителей, потребляющих до 200 кВт.ч электроэнергии в месяц, повысить тарифы на 1,5 драма. Для жителей, потребляющих 201-400 кВт.ч в месяц тарифы предлагается увеличить на 3,5 драма. Для жителей, потребляющих еще больше электроэнергии в месяц, тарифы предлагается повысить на 5,5 драма, то есть, примерно на 10%. Это, по сути, касается хозяйствующих субъектов – заводов, магазинов, пекарен и т. д.

Для населения сейчас действуют дневной тариф - 45 драмов за кВт.ч и ночной тариф - 35 драмов за кВт.ч.

Тарифы для социально необеспеченных слоев населения сейчас повышать не планируется.

Согласно КРОУ, необходимость повышения тарифов возникла из за финансового разрыва.

Комиссия поясняет, что в рамках газового договора, подписанного с российской стороной в 2013 году, согласно которому «Газпрому» были переданы последние 20% акций «АрмРосгазпрома», Армения обязалась обеспечить возврат инвестиций «Газпрома» в 5-й энергоблок Разданской ТЭС и доходность, однако за эти 8 лет средства так и не были возвращены.

КРОУ сообщает, что по итогам армяно-российских переговоров была достигнута договоренность о том, что в течение 10 лет, начиная с 1 февраля 2022 года, для обеспечения стабильной деятельности станции «Раздан-5» армянская сторона будет ежегодно предоставлять компании средства в размере почти 32 млн долларов.

Повышение тарифов на электроэнергию создаст еще более сложную ситуацию - экономист

По словам экономиста Сурена Парсяна, повышения тарифов на электроэнергию ждали давно. «Вне зависимости от того, действовал бы энергоблок или нет, армянская сторона должна была обеспечить доходность в 9%, но норма предусмотрена с расчетом на то, что будет действовать третья линия электропередачи Армения-Иран, что позволит продавать электроэнергию, вырабатываемую пятым энергоблоком, Ирану. Эта программа была провалена, начиная с 2012 года и до сих пор. В результате мы имеем то, что армянская сторона будет вынуждена выплачивать компенсацию в размере 31,7 млн долларов», - отметил экономист.

В условиях и без того высокой инфляции, а также повышения тарифов на воду с 1 января, повышение тарифов на электроэнергию создаст еще более сложную ситуацию. По мнению экономиста, это напрямую отразится на ценах.

«Повышение тарифов на 5,5 драм для бизнеса вызывает крайнюю тревогу, это, однозначно, напрямую повлияет на цены на товары и услуги. В результате наше население, которое сильно пострадало от инфляции в этом году, столкнется с такой же инфляцией в следующем году», – сказал Парсян.

Строительство пятого энергоблока Разданской ТЭС началось еще в советские годы, но так и не было завершено. Имущество энергоблока в 2006 году приобрела компания «АрмРосгазпром», обязавшись завершить строительство. Станция была полностью сдана в эксплуатацию в 2013 году.

Согласно официальному сайту «Газпрома», с 2006 года в пятый энергоблок ТЭС вложено более 465 млн долларов.

Соглашения, достигнутые с Россией, согласно Комиссии по регулированию общественных услуг, дают возможность в течение ближайших 10 лет иметь стабильную цену на российский газ на уровне 165 долларов за 1 тыс. куб. м. Мы попытались выяснить в КРОУ, что это означает. Хотя в комиссии и пообещали дать интервью, однако времени побеседовать с нами сегодня не нашли.

Другой причиной необходимости повышения тарифов на электроэнергию, по мнению КРОУ, является увеличение расходов на погашение льготных кредитов под гарантии государства для атомной электростанции и на обслуживание.