Сегодня в Армению прибывает вице-премьер России

На стартующем сегодня в Ереване заседании армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россию будет представлять вице-премьер Алексей Оверчук, который является одним из сопредседателей рабочей группы Армения-Россия-Азербайджан по разблокированию региональных коммуникаций.

На днях Оверчук находился в Азербайджане. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский чиновник обсудил деятельность трехсторонней рабочей группы, вопросы, касающиеся открытия коммуникаций.

В офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, представляющего Армению в трехсторонней рабочей группе, сообщили, что в ходе визита Алексея Оверчука в Ереван обсуждение вопросов региональных коммуникаций не запланировано, темой заседания будет двусторонняя повестка дня.

Состоится ли встреча Оверчука с премьер-министром Николом Пашиняном, выяснить не удалось, в правительстве все телефонные звонки Радио Азатутюн оставили без ответа.