Пашинян в Тбилиси принял участие в заседании Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией

Пресс-служба аппарата премьер-министра Армении пока подробности этой встречи не сообщает. В официальном сообщении лишь сказано, что стороны выразили уверенность, что существует большой потенциал для расширения экономических связей между двумя странами и необходимо приложить усилия для его реализации наилучшим и эффективным образом.

Пашинян и Гарибашвили также обменялись мнениями вокруг развитий на Южном Кавказе, а также по представляющим двусторонний интерес другим вопросам.

Премьер-министр Армении прибыл в Грузию для участия в 11-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией. В заседании приняли участие члены правительств двух стран, а также руководители соответствующих специализированных ведомств.

О беспрецедентном и качественно новом этапе в отношениях между двумя странами в ходе заседания заявили и Гарибишвили, и Пашинян.

«Мы уже обсудили с премьер-министром Гарибашвили и постараемся до 2026 года увеличить товарооборот между нашими странами до 1 млрд долларов. Это очень важная и амбициозная задача, для решения которой нам необходимо приложить серьезные усилия. Правда, показатель взаимной торговли за первые 10 месяцев этого года уже превысил показатели предыдущих трех лет, но мы все еще далеки от отметки в миллиард долларов и должны серьезно работать в этом направлении», - заверил Никол Пашинян.

Премьер-министр Грузии, в свою очередь, подчеркнул: «Между нашими правительствами и странами нет недопониманий, у нас идеальные отношения».

Следующий акцент Гарибашвили сделал на региональных процессах, отметив, что Грузия заинтересована в региональном мире и стабильности.

«Грузия всегда мотивирована играть ключевую роль в этом процессе, поэтому я выступил с инициативой мирного соседства. Господин премьер-министр, я подтверждаю, что мы всегда готовы внести свой вклад в развитие мира и стабильности в регионе», - заявил он.

В последний раз премьер-министры Армении и Грузии встречались 9 октября в Ереване, а в сентябре с официальным визитом Грузию посетил Пашинян.

Спустя несколько дней после встречи президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении предложил ему встретиться, отметив, что предложение ему было передано через премьер-министра Грузии. Эта встреча пока так и не состоялась, но армяно-турецкий диалог уже намечается.

Сам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в сентябре заявил, что едет в Баку с целью примирения соседей – Армении и Азербайджана.

Несколько дней назад, 10 декабря, в совершенно другом формате и с другими участниками в Москве прошла первая встреча формата «3+2», в рамках которой представители 5 стран - Армении, России, Турции, Азербайджана и Ирана обсудили перспективы сотрудничества в регионе и противодействие общим угрозам. Страны, участвующие в первом заседании этой «консультативной» платформы, были представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.

Участников этой новой платформы на самом деле должно было быть шесть, она называлась «3+3». Однако Грузия отказалась участвовать во встрече, заявив, что не присоединяется к платформе из-за разногласий с Россией.

Следующая встреча платформы «3+3» по Южному Кавказу может состояться в Турции. Анкара надеется, что Грузия тоже примет в ней участие. Во всяком случае, согласно российским СМИ, подобное заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после внеочередного заседания министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде.