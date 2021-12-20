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Карабах

США и Франция приветствуют освобождение десяти армянских пленных

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар на борту самолета, перевозящего освобожденных армянских пленных в Армению. 19 декабря, 2021 г.

Соединенные Штаты приветствуют освобождение 10 армянских военнослужащих после переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе на прошлой неделе.

Об этом вчера на своей странице в Twitter написал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных», - написал Прайс.

Президент Франции Эммануэль Макрон также приветствовал освобождение 10 армянских военнослужащих после переговоров между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Десять армянских солдат были освобождены. Я хотел бы поприветствовать решительные действия Европейского союза, посредством которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы движемся вперед», - написал он в Twitter.

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