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Политика

Серж Саргсян переизбран председателем Республиканской партии Армении

Третий президент Армении Серж Саргсян был переизбран председателем Республиканской партии Армении (РПА) в ходе 17-го съезда партии, который прошел 18 декабря.

В своем выступлении в ходе съезда Серж Саргсян затронул ряд вопросов, касающихся внутриполитических и внешнеполитических развитий, в частности, затронул тему прошлогодней карабахской войны, вновь раскритиковав действующие власти и обвинив ее в капитулянтстве.

Лидер бывшей правящей партии Армении заявил, что РПА продолжит отстаивать интересы страны с национально-консервативной платформы. Он заявил, что в настоящее время партия не борется за власть, а борется за суверенную Армению.

«Республиканская партия сегодня хочет не власти, а суверенитета Армении», - заявил Серж Саргсян.

«Сегодня приоритетной целью нашей партии не является обладание властью. Мы, как и другие классические партии, вновь будем стремиться стать властью, чтобы воплотить в жизнь наши программы, данные людям обещания, когда вместе с другими здоровыми политическими силами удалим капитулянта и дадим Армении шанс подняться на ноги с колен, выправить спину, укрепиться и вновь стать поддержкой и тылом для Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - в частности, подчеркнул экс-глава государства.

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