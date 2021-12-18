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Рубен Рубинян – спецпредставитель Армении по диалогу с Турцией

Рубен Рубинян

Спецпредставителем Армении в рамках процесса диалога с Турцией будет вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Напомним, что 13 декабря глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.

Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве своего спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча.

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