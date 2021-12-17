Мэром Абовяна избран бывший глава охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян

С перевесом в два голоса мэром избран бывший глава охраны Гагика Царукяна, бывший депутат Национального собрания Эдуард Бабаян.

На выборах в органы местного самоуправления в расширенной общине Абовян наибольшее число голосов получила партия «Процветающая Армения» (ППА) - 44,4%, за правящую партию «Гражданский договор» проголосовали 35,2%, за партию «Республика» - 11,5%, а за АРФ «Дашнакцутюн» - 4,9%.

ППА имеет в Совете старейшин 13 мандатов, «Гражданский договор» - 10, «Республика» - 3, АРФД - 1.

В ходе сегодняшнего открытого голосования двое из трех членов партии «Республика» во главе с Арамом Саргсяном проголосовали за кандидата от «Гражданского договора», 1 - воздержался, а АРФД проголосовала за кандидата от ППА. Таким образом, 14 членов Совета старейшин проголосовали за кандидатуру Эдуарда Бабаяна, 12 - за кандидата от «Гражданского договора» Павла Цугуняна.

Звучащие мнения о том, что Котайкская область и особенно город Абовян на протяжении многих лет находятся под влиянием лидера ППА Гагика Царукяна, не стали неожиданностью для новоизбранного мэра.

«Вы видели, как наш народ проголосовал, народ избрал, мне больше нечего сказать. В ближайшее время я отвечу на все ваши вопросы», - сказал Эдуард Бабаян.

Проигравшему кандидату от «Гражданского договора» Павлу Цугуняну непонятно, почему жители Абовяна предпочли ППА революционной силе.

«Мы ждали такого исхода, мы не предадим более 8 тысяч жителей, избравших нас. Наша команда проделала в области большую работу, например, там, где мы сменили главу общины, люди почувствовали положительные изменения. Каждый год были выборы, наверное, люди устали, не пошли на избирательные участки», - сказал Павел Цугунян.

Новоизбранный мэр Абовяна в 2019 году был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за умышленное причинение серьезного вреда здоровью гражданина, затем по амнистии был освобожден и продолжил парламентскую деятельность.