Правящая фракция в городском совете Еревана начала процесс вынесения вотума недоверия мэру Айку Марутяну

«В то время как необходимо 33 подписи [для начала процесса], в настоящее время, по предварительным данным, уже есть 39», - сказал Радио Азатутюн член правящей фракции Совета старейшин Армен Котолян.

Котолян также сообщил, что сам также дал свою подпись и поддерживает процесс.

Котолян не захотел подробно объяснять, почему фракция решила инициировать данный процесс. Он лишь сказал, что «Мой шаг» представит свои доводы позже.

Отметим, что на днях принадлежащая семье премьер-министра Никола Пашиняна газета «Айкакан жаманак» опубликовала статью «Генералы, сбившие Айка Марутяна с пути революции», в которой отмечалось, что мэр Еревана сменил лагерь и даже встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

Пресс-секретарь Марутяна, а также представитель возглавляемого Кочаряном политического блока «Айастан» опровергли факт встречи Марутяна и Кочаряна.

Отметим также, что в последние месяцы в СМИ периодически появлялись сообщения о натянутых отношениях между Марутяном и центральной властью.