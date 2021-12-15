Армения готова пойти на полное разблокирование коммуникаций в регионе – провластный депутат

Армения готова пойти на полное разблокирование коммуникаций в регионе, однако если этот процесс произойдет поэтапно и сначала будет открыто железнодорожное сообщение, это также не будет противоречить интересам Армении, заявляет депутат правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Мария Карапетян после состоявшихся вчера в Брюсселе переговоров между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве главы Европейского совета.

«Вообще для Армении общее разблокирование очень важно, однозначно отвечает нашим интересам. В процессе разблокирования железная дорога более важна для Армении, потому что с точки зрения экспорта тяжелых грузов из Армении как в Россию, так и в Исламскую Республику Иран и оттуда в другие места это очень важно. Но в то же время Армения понимает, что это должно быть сделано по принципу взаимности», - сказала Карапетян.

Судя по заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля по итогам вчерашних переговоров, лидеры Армении и Азербайджана достигли договоренности об открытии железной дороги, но не автомобильного сообщения. Есть ли окончательная договоренность по запуску железнодорожного сообщения, депутат затруднилась ответить, напомнив, что в любом случае основным форматом обсуждения этого вопроса является рабочая группа вице-премьеров.

«Заинтересованность и обязательство Армении - полностью реализовать процесс разблокировки в регионе, а что касается поэтапности, то нужно подождать, пока не будет достигнуто окончательное соглашение», - сказала депутат.

Перед вчерашними переговорами президент Азербайджана сравнил дорогу через Сюник или «Зангезурский коридор» с Лачинским коридором, утверждая, что если Армения имеет беспрепятственный доступ в Карабах - без таможенных пунктов, то таким же образом Азербайджан должен иметь связь с Нахичеваном. Пашинян поспешил возразить, что параллели неприемлемы для армянской стороны.

Член комиссии по внешним связям Мария Карапетян утверждает, что по заявлению от 9 ноября у Армении нет обязательства предоставить коридор через Сюник, она обязалась разблокировать дороги.

«В Нагорном Карабахе живет армянский народ, которому необходима связать с внешним миром для жизненно важных, гуманитарных и иных целей. И это контекст конфликта. А затем, в пункте 9 говорится о контексте разблокировки, то есть Нахичеван не играет никакой роли в конфликте, Нахичеван имеет границу с Турцией и Ираном, и мы прекрасно понимаем, что эта дорога в Нахичеван - это дорога в другие части мира, в том числе в Турцию и Иран. То есть, здесь речь идет не о дороге, рассматриваемой в контексте гуманитарного конфликта», - сказала Мария Карапетян.

Армения и дальше не будет вести переговоры в коридорной логике, заверяет провластный депутат. Между тем, оппозиция не столь оптимистична. Гегам Манукян из блока «Айастан», например, опасается, что именно вопрос коридора лежит на столе переговоров, а власти Армении не в состоянии этому сопротивляться.

«Та дилемма, которую предлагает Алиев, боюсь, подобный вариант всегда был на столе переговоров, и был по одной важной причине: бессознательно, просто в замешательстве, не подложив подушку безопасности, Пашинян подписал капитуляционный документ. На протяжении года один из основных аргументов в пользу требования отставки Пашиняна не только со стороны оппозиции, но и любого сознательного гражданина состоит в том, что побежденный лидер не может быть равноправным переговорщиком», - отметил Манукян.