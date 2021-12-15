США приветствуют предпринимаемые Арменией и Турцией шаги по нормализации отношений.

«Мы приветствуем и решительно поддерживаем заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и МИД Армении по поводу назначения спецпредставителей для обсуждения процесса нормализации отношений», – написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем микроблоге в Twitter.

Официальные Ереван и Анкара выражают готовность предпринять четкие шаги по нормализации отношений и взаимно назначат специальных представителей, накануне заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Однако глава внешнеполитического ведомства Турции не пояснил, когда была достигнута эта договоренность, когда начнутся работы в этом направлении и кто будут эти представители.

МИД Армении положительно оценил заявление Чавушоглу и подтвердил, что будет назначен спецпредставитель для ведения диалога. Официальный Ереван, однако, также не сообщил других подробностей.