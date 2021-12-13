Армения и Турция вскоре взаимно назначат спецпредставителей для нормализации отношений – Чавушоглу

В рамках шагов, направленных на нормализацию двусторонних отношений, Армения и Турция вскоре взаимно назначат специальных представителей. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 декабря во время обсуждения госбюджета в парламенте.

Чавушоглу, однако, не пояснил, когда начнутся работы в этом направлении и кто будут эти представители.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе они проконсультировались с Азербайджаном и в дальнейшем будут координировать с Баку свои действия в этом процессе.

Турецкий министр также добавил, что в ближайшее время будут возобновлены чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Примечательно, что это заявление Чавушоглу в меджлисе было встречено аплодисментами. Глава внешнеполитического ведомства Турции также подчеркнул, что вместе с Азербайджаном они прикладывают дипломатические усилия для достижения регионального мира и стабильности.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.