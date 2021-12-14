В Тбилиси заявили, что размещение флага Грузии на встрече формата «3+3» неприемлемо

«Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата «3+3», что мы не рассматриваем возможность участия в этом формате. 10 декабря на встрече, состоявшейся в Москве, был представлен флаг Грузии, что, разумеется, для нас неприемлемо и на что мы отреагировали при помощи соответствующих дипломатических каналов», - заявили в МИД Грузии.

Отметим, что Тбилиси на встрече представлен не был, впрочем, на фотографиях, распространенных после встречи, рядом с флагами стран-участниц размещен и государственный флаг Грузии.

После встречи заместителей министров иностранных дел России, Турции, Ирана, Армении и Азербайджана 10 декабря в Москве МИД России заявил, что эти страны заинтересованы в присоединении Грузии к платформе «3+3» и двери формата остаются для Тбилиси открытыми.

«Эхо Кавказа»