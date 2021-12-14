В Риме Байден призвал Эрдогана открыть границу с Арменией - Bloomberg

Основываясь на информации, полученной от высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что во время встречи Байден-Эрдоган, состоявшейся в конце октября в Риме в рамках G20, президент США призывал своего турецкого коллегу открыть границу с не имеющей выхода к морю Арменией.

Bloomberg отмечает: «Анкара надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут ей улучшить напряженные отношения с Вашингтоном, которые сложились после покупки у России средств ПВО».

Армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года. В том же году была закрыта и воздушная граница, однако она была открыта в 1995 году. Несмотря на то, что 24 декабря 1991 года Турция официально признала Республику Армения, однако двусторонние дипломатические отношения так и не были установлены. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Сейчас стороны выразили готовность взаимно назначить специальных представителей.